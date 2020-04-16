Ак Барс Банк запускает карту Aurum с кешбэком и процентом на остаток в золоте

Ак Барс Банк запустил первую в России дебетовую карту Aurum с кешбэком и процентом на любую сумму остатка в виде настоящего золота. Бонусы за покупки и процент на остаток по карте конвертируются в золото и зачисляются на металлический счет в золоте.

Эксперты уже называют карточный продукт антикризисным, что связано с ростом популярности золота в качестве инвестиционного инструмента.

Размер кешбэка варьируется от 1 до 1,25% в зависимости от суммы трат по карте Aurum. Для повышенного кешбэка щдостаточно потратить больше 20 тысяч рублей в месяц. Что касается процента на остаток — он не имеет привычного лимита. Часто банки ограничивают начисление процента в зависимости от суммы остатка, например, снижают процент на остаток более 300 000 рублей. На Aurum единый процент начисляется на любую сумму остатка без ограничений. Следить за золотыми накоплениями клиент может в мобильном приложении Ак Барс Онлайн. Приложение доступно круглосуточно в любой точке мира.

Также владельцы карт могут продать накопившееся золото по актуальному курсу без комиссии прямо в мобильном приложении банка или обменять на настоящие золотые слитки.

«При выборе банковских продуктов клиенты ориентируются на прозрачные условия и простоту использования. Карта Aurum идеально сочетает в себе оба качества. При разработке продукта мы намеренно избегали сложной механики накопления и расчета кешбэка и процентов на остаток. Клиентам не придется ломать голову, чтобы понять — сколько же кешбэка он получит на этот раз. Все предельно просто: за каждую покупку на карту начисляются граммы золота, остаток по карте также приносит регулярный доход в этом драгоценном металле.

Главное — клиент всегда знает, что это его золото, и он вправе распоряжаться им на свое усмотрение: продать по актуальному курсу с помощью мобильного приложения или забрать реальный золотой слиток. Людям любого достатка важна стабильность. Особенно — финансовая. Поэтому хранение денег в золоте — наиболее безопасный инструмент для накопления и сбережения от инфляции», — отмечает Михаил Марин, заместитель председателя правления Ак Барс Банка.

Можно также отметить, что карта Aurum обладает еще одним приятным бонусом, характерным для карт Ак Барс Банка, — снятие наличных в банкоматах любых банков в России без комиссии.

ПАО «Ак Барс Банк»



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