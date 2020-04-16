Власти Казани отменили общественные обсуждения по реконструкции очистных сооружений
В Казани отменили общественные обсуждения по реконструкции очистных сооружений. Информация опубликована в сборнике документов мэрии.
Судя по документу, общественные обсуждения по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду будут перенесены на другую дату.
Общественные обсуждения по проекту реконструкции биологических очистных сооружений города были запланированы на 10 апреля.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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