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Власти Казани отменили общественные обсуждения по реконструкции очистных сооружений

09:36, 16.04.2020
Власти Казани отменили общественные обсуждения по реконструкции очистных сооружений
Фото: kzn.ru

В Казани отменили общественные обсуждения по реконструкции очистных сооружений. Информация опубликована в сборнике документов мэрии.

Судя по документу, общественные обсуждения по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду будут перенесены на другую дату.

Общественные обсуждения по проекту реконструкции биологических очистных сооружений города были запланированы на 10 апреля.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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