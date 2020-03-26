Власти Казани назначили общественные обсуждения по проекту реконструкции очистных сооружений

Мэрия Казани назначила общественные обсуждения по проекту реконструкции биологических очистных сооружений города (БОСК). Предполагается, что на слушания вынесут вопрос о воздействии на окружающую среду.

Согласно постановлению мэра Казани, обсуждения будут проходить 10 апреля. На этот раз слушания будут очными и состоятся в здании Федерации профсоюзов РТ (ул. Муштари, д. 9). Результаты обсуждения должны быть опубликованы 16 апреля.

Реконструкция должна проходить в три этапа, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии Казани.

Напомним, что в прошлом году Татарстан принял программу строительства и реконструкции очистных сооружений до 2024 года. На итоговой коллегии Минэкологии и Минлесхоза РТ сообщалось, что до 2024 года в республике предполагается реконструировать или построить 22 очистных сооружения.

Ранее стало известно, что на три этапа реконструкции казанских БОС федеральный бюджет выделит 3,1 млрд рублей.