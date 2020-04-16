Сбербанк вернул украденные с карты деньги Эльмиры Калимуллиной

Фото: из личного архива Эльмиры Калимуллиной

Певица Эльмира Калимуллина сообщила, что ей вернули украденные с карты средства.

Помогли артистке в ее проблеме заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, а также техподдержка сервиса «Яндекс.Такси».

«Со мной мгновенно связалась заместитель премьер-министра Республики Татарстан — Лейла Ринатовна Фазлеева, и связались из головного офиса Сбербанка в Казани, что будут решать вопрос, чтобы я не волновалась. Помогли наши», — написала Калимуллина.

После этого с артисткой связались из московского филиала банка и сообщили, что мошенники неизвестным образом воспользовались кодом CVV.

«Вопрос «как»? Карту я даже физически с собой не ношу, все в телефоне. Никаких интернет-покупок не совершала и уж на такси не езжу, так как на самоизоляции», — утверждает артистка.



В завершение певица рекомендовала хранить деньги на сберегательном счете и пополнять карту только при необходимости покупки. Кроме того, лучше иметь несколько карт для онлайн-покупок, такси и путешествий.



Ранее певица Эльмира Калимуллина сообщила, что мошенники списали деньги с карты, пока она спала. Сбербанк пообещал провести проверку кражи денег с карты певицы Эльмиры Калимуллиной.