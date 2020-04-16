Новости общества

12:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сбербанк вернул украденные с карты деньги Эльмиры Калимуллиной

07:58, 16.04.2020 6
Сбербанк вернул украденные с карты деньги Эльмиры Калимуллиной
Фото: из личного архива Эльмиры Калимуллиной

Певица Эльмира Калимуллина сообщила, что ей вернули украденные с карты средства.

Помогли артистке в ее проблеме заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, а также техподдержка сервиса «Яндекс.Такси».

«Со мной мгновенно связалась заместитель премьер-министра Республики Татарстан — Лейла Ринатовна Фазлеева, и связались из головного офиса Сбербанка в Казани, что будут решать вопрос, чтобы я не волновалась. Помогли наши», — написала Калимуллина.

После этого с артисткой связались из московского филиала банка и сообщили, что мошенники неизвестным образом воспользовались кодом CVV.

«Вопрос «как»? Карту я даже физически с собой не ношу, все в телефоне. Никаких интернет-покупок не совершала и уж на такси не езжу, так как на самоизоляции», — утверждает артистка.

В завершение певица рекомендовала хранить деньги на сберегательном счете и пополнять карту только при необходимости покупки. Кроме того, лучше иметь несколько карт для онлайн-покупок, такси и путешествий.

Ранее певица Эльмира Калимуллина сообщила, что мошенники списали деньги с карты, пока она спала. Сбербанк пообещал провести проверку кражи денег с карты певицы Эльмиры Калимуллиной.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 08:18
    «Со мной мгновенно связалась заместитель премьер-министра Республики
    ))))))
    Ответить
    Анонимно 11:02
    тут конечно ей важно было подчеркнуть свою "невероятную" значимость))
    Ответить
  • Анонимно 08:42
    Сколько пенсионеров обманули мошенники, сняв деньги с карт, вот бы им с такой оперативностью помогли
    Ответить
  • Анонимно 09:20
    да, ей вернули а обманутым пенсионерам нет...
    Ответить
  • Анонимно 09:54
    такая же ситуация , в МВД сказали что деньги вернуть невозможно , просто не хотят , сколько пенсионеров так остаются без денег . не писали бы уж
    Ответить
  • Анонимно 11:34
    Сбербанк никак не хочет придумать способы защиты сбережений на банковской карте, хотя навязывают оформление карты. Я в пожилом возрасте, память плохая, теряю даже дисконтные карты. Зачем мне карта, я даже не умею ей пользоваться
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров