Певица Эльмира Калимуллина рассказала, что у нее украли все деньги

Фото: @elmiramatur

Певица Эльмира Калимуллина сообщила в своем «Инстаграм» о том, что лишилась всех средств к существованию. Мошенники списали деньги с карты, пока она спала.

«Сижу, реву... [...] Я обнаружила более 10 смс о том, что с моей карты совершались покупки на «Яндекс.Такси» и теперь на моей карте ноль. Но Сбербанк «мгновенно» среагировал и заблокировал мою карту, когда все средства были сняты», — написала артистка в «Инстаграм».

По словам Калимуллиной, мошенники каким-то образом воспользовались персональными данными премиум-клиента.

«Я сейчас лежу и тупо реву от обиды и несправедливость. Я — артист, музыкант. Мой единственный заработок — это концертная деятельность, это сцена. С нынешним положением в стране [...] меня оставили без работы, без средств существования и неизвестно, когда все восстановится. И даже те средства, которые были на карте, их украли», — продолжила Калимуллина.

В комментариях к записи банк пообещал проверить подробности ситуации и предложить решения.