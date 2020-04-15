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Сбербанк проведет проверку кражи денег с карты певицы Эльмиры Калимуллиной

14:10, 15.04.2020 2
Сбербанк проведет проверку кражи денег с карты певицы Эльмиры Калимуллиной
Фото: wikipedia.org / Андрей Никитин

В Сбербанке прокомментировали кражу денег с карты певицы Эльмиры Калимуллиной.

«Банком проводится проверка по ситуации, по ее итогам мы обязательно свяжемся с клиентом», — сообщили «Реальному времени» в кредитной организации.

Там также попросили клиентов проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли.

«Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово — лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка», — отметили в банке.

Ранее певица Эльмира Калимуллина сообщила, что мошенники списали деньги с карты, пока она спала.

«Сижу, реву... [...] Я обнаружила более 10 СМС о том, что с моей карты совершались покупки на «Яндекс.Такси», и теперь на моей карте ноль. Но Сбербанк «мгновенно» среагировал и заблокировал мою карту, когда все средства были сняты», — написала артистка в Instagram.

ЭкономикаБанки Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:18
    Бред какой то .10 смс , это десять поездок , пусть по 700 рублей . У не сбережений всех было 7000 рублей!? Это не горе, а ее самопиар
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  • Анонимно 17:51
    странно все это. где-то данные карты значит скомпрометировала, раз денежки так легко пропали, или сама мошенникам назвала данные, а вид сделала, что спала и не в курсе была.
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