Сбербанк проведет проверку кражи денег с карты певицы Эльмиры Калимуллиной
В Сбербанке прокомментировали кражу денег с карты певицы Эльмиры Калимуллиной.
«Банком проводится проверка по ситуации, по ее итогам мы обязательно свяжемся с клиентом», — сообщили «Реальному времени» в кредитной организации.
Там также попросили клиентов проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли.
«Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово — лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка», — отметили в банке.
Ранее певица Эльмира Калимуллина сообщила, что мошенники списали деньги с карты, пока она спала.
«Сижу, реву... [...] Я обнаружила более 10 СМС о том, что с моей карты совершались покупки на «Яндекс.Такси», и теперь на моей карте ноль. Но Сбербанк «мгновенно» среагировал и заблокировал мою карту, когда все средства были сняты», — написала артистка в Instagram.ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии