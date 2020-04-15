Сбербанк проведет проверку кражи денег с карты певицы Эльмиры Калимуллиной

Фото: wikipedia.org / Андрей Никитин

В Сбербанке прокомментировали кражу денег с карты певицы Эльмиры Калимуллиной.

«Банком проводится проверка по ситуации, по ее итогам мы обязательно свяжемся с клиентом», — сообщили «Реальному времени» в кредитной организации.

Там также попросили клиентов проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли.

«Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово — лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка», — отметили в банке.

Ранее певица Эльмира Калимуллина сообщила, что мошенники списали деньги с карты, пока она спала.

«Сижу, реву... [...] Я обнаружила более 10 СМС о том, что с моей карты совершались покупки на «Яндекс.Такси», и теперь на моей карте ноль. Но Сбербанк «мгновенно» среагировал и заблокировал мою карту, когда все средства были сняты», — написала артистка в Instagram.