«Известия»: ущерб для экономики России из-за пандемии может составить около 18 трлн рублей

Российская экономика может потерять до 17,9 трлн рублей из-за пандемии коронавируса. При этом 15,5 млн человек могут остаться без работы.

По данным макроэкономического обзора Национального рейтингового агентства (НРА), если не будут приняты дополнительные меры поддержки экономики для выхода из кризиса, сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей.

«Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса», — цитируют «Известия» материалы агентства.

Максимальные потери понесут гостиницы и предприятия общественного питания. За ними пострадает сфера услуг, производство одежды и обуви и область развлечений. При этом мера поддержки бизнеса правительством представитель агентства назвал «пожарной» — может помочь остаться на плаву, но восстановлению экономики она не будет способствовать.

