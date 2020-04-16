СМИ: «Нулевым пациентом коронавируса была сотрудница лаборатории института вирусологии»

Первым заболевшим коронавирусом в Ухане стала сотрудница лаборатории, подхватившая вирус от летучей мыши. Ранее озвучивалась информация о природном появлении вируса.

Как считает Fox News, коронавирус создавался в качестве демонстрации мер по выявлению и борьбе с вирусами. Китай пытался доказать, что его меры равны либо превышают возможности США. Сотрудница лаборатории заразила своего молодого человека, который затем пошел на рынок — тот самый, который называли возможным источником вируса. Причем, по словам источников издания, там никогда не продавали летучих мышей.

По данным «Коммерсанта», США предупреждали ученых Уханьского института вирусологии о недостаточной безопасности в лаборатории еще в 2018 году.

