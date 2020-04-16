Власти Китая раздадут гражданам деньги на покупку новых авто
Власти КНР намерены поддержать спрос на новые автомобили чтобы восстановить промышленность. Предполагается, что госсубсидии на покупку составят до $1 400.
Продлено и субсидирование продаж электромобилей и гибридных машин, передает «Российская газета».
Кроме того, крупные города отменили ограничения на выдачу госномеров, которые вводились именно из-за высоких темпов автомобилизации.
Падение китайского авторынка прогнозировалось на уровне 2% еще до распространения пандемии коронавируса. Теперь же аналитики ожидают обвала минимум на 10%.АналитикаПромышленностьБизнесРозничная торговляАвто
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