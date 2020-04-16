Власти Китая раздадут гражданам деньги на покупку новых авто

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти КНР намерены поддержать спрос на новые автомобили чтобы восстановить промышленность. Предполагается, что госсубсидии на покупку составят до $1 400.

Продлено и субсидирование продаж электромобилей и гибридных машин, передает «Российская газета».

Кроме того, крупные города отменили ограничения на выдачу госномеров, которые вводились именно из-за высоких темпов автомобилизации.

Падение китайского авторынка прогнозировалось на уровне 2% еще до распространения пандемии коронавируса. Теперь же аналитики ожидают обвала минимум на 10%.