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Власти Китая раздадут гражданам деньги на покупку новых авто

02:34, 16.04.2020
Власти Китая раздадут гражданам деньги на покупку новых авто
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти КНР намерены поддержать спрос на новые автомобили чтобы восстановить промышленность. Предполагается, что госсубсидии на покупку составят до $1 400.

Продлено и субсидирование продаж электромобилей и гибридных машин, передает «Российская газета».

Кроме того, крупные города отменили ограничения на выдачу госномеров, которые вводились именно из-за высоких темпов автомобилизации.

Падение китайского авторынка прогнозировалось на уровне 2% еще до распространения пандемии коронавируса. Теперь же аналитики ожидают обвала минимум на 10%.

АналитикаПромышленностьБизнесРозничная торговляАвто
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