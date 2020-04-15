Татарстанец Санин из AG Team выиграл онлайн-гонку, сын певца Салавата — четвертый

Гонщик Егор Санин из татарстанской гоночной команды AG Team стал победителем первой виртуальной гонки в истории России для реальных пилотов. Он на 0,16 секунды опередил ставшего вторым Михаила Симонова.



Сын татарского певца Салавата Фатхутдинова, автогонщик Рустам Фатхутдинов, также из команды AG Team, показал четвертый результат, пропустив вперед Ивана Матвеева.

Всего в гонке приняли участие 33 пилота, каждый из которых выступает в реальных гоночных соревнованиях.