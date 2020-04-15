За год «Сетевая компания» потратила на капстроительство 7,6 млрд рублей

В среду премьер-министр РТ Алексей Песошин провел заседание совета директоров ОАО «Сетевая компания». Согласно отчету за 2019 год, компания освоила 7,6 млрд рублей на капитальное строительство.

На эти деньги были построены 3 343 объекта электросетевого хозяйства, передает пресс-служба президента РТ. Компания протянула линии электропередач общей длиной 484 км, введено 27 МВт трансформаторной мощности.

Как особо важные объекты отмечены построенные подстанции «Зеленодольская» и «Портовая». Также проведена реконструкция линий Чинчурино — Ямбухтино — Камское Устье, Якеево — Азнакаево и Камская — 25 Октября.

Объем переданной энергии в 2019 году вырос на 0,8% — до 25,5 млрд. кВт*ч. Фактические потери электроэнергии удалось снизить на 5%.

Отмечается, что заседание сегодня проводилось по видеосвязи в связи с режимом самоизоляции.