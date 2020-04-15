С начала года число безработных в России увеличилось на 44 тысячи

С начала года количество безработных россиян выросло на 44 тыс., до 735 тыс. человек. Год назад этот показатель составлял 813 тыс. человек, сообщил в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что россияне подали уже 180 тыс. заявлений о регистрации в качестве безработных.

Ранее мэрия Казани спрогнозировала ухудшение ситуации на рынке труда.