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С начала года число безработных в России увеличилось на 44 тысячи

17:12, 15.04.2020
С начала года число безработных в России увеличилось на 44 тысячи
Фото: pixabay.com

С начала года количество безработных россиян выросло на 44 тыс., до 735 тыс. человек. Год назад этот показатель составлял 813 тыс. человек, сообщил в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что россияне подали уже 180 тыс. заявлений о регистрации в качестве безработных.

Ранее мэрия Казани спрогнозировала ухудшение ситуации на рынке труда.

Общество
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