Путин поручил предоставить бизнесу прямую безвозмездную помощь на зарплаты

Президент России Владимир Путин в обращении поручил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь государства по 12,1 тыс. рублей на сотрудника.

Средства должны быть направлены на текущие задачи, в том числе на зарплаты. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля. Финансовая поддержка поступит начиная с 18 мая. Средства за май придут в июне.

Также Путин заявил, что для системно значимых предприятий нужен новый кредитный продукт — льготные кредиты на оборотные средства. Ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России — сейчас это 6%. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина России.

