Стали известны подробности о нулевом пациенте с коронавирусом в России

Нулевым пациентом с коронавирусом в России является мужчина средних лет, прилетевший из Милана.

Заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин рассказал, что диагноз мужчине ставили он и главврач специализированной больницы в Коммунарке Денис Проценко, который сам недавно вылечился от коронавируса.

Отмечается, что этот нулевой пациент также стал первым в России, кто выздоровел от COVID-19. При этом он успел заразить своих пожилых родителей — отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ, у матери болезнь протекала в более легкой форме, пишет «РИА Новости».

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса. Новые заболевшие числятся в 65 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.