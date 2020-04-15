Цена российской нефти Urals опустилась ниже $17 долларов за баррель

Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже $17 за баррель.

«Цена на сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении снизилась на 3,59 доллара за баррель по сравнению с четвергом, 9 апреля, до 16,71 доллара за баррель (cif Роттердам)», — пишет агентство Argus.

Уточняется, что стоимость Urals может измениться после выпуска майской программы отгрузок из российских портов. Ее публикация задерживается в связи с сокращением добычи и пересмотром планов на поставку.