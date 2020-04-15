В Татарстане планируют построить молокозавод за 1,1 млн евро
Владельцы частной промышленной площадки в селе Нижнее Алькеево Алькеевского района РТ планируют построить новый цех стоимостью около 1,1 млн евро по переработке молока.
Проект производства представили сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Строительство запланировано в 2020 году.
На территории частной промышленной площадки уже есть цеха по выпуску подсолнечного масла и стройматериалов, а также цех по ремонту сельхозтехники, передает «Татар-информ».ПромышленностьАгропромОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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