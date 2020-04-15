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Промышленность

В Татарстане планируют построить молокозавод за 1,1 млн евро

14:19, 15.04.2020
В Татарстане планируют построить молокозавод за 1,1 млн евро
Фото: tatarstan.ru

Владельцы частной промышленной площадки в селе Нижнее Алькеево Алькеевского района РТ планируют построить новый цех стоимостью около 1,1 млн евро по переработке молока.

Проект производства представили сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Строительство запланировано в 2020 году.

На территории частной промышленной площадки уже есть цеха по выпуску подсолнечного масла и стройматериалов, а также цех по ремонту сельхозтехники, передает «Татар-информ».

ПромышленностьАгропромОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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