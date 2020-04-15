Кадастровую стоимость пересмотрят онлайн

Управление Росреестра по РТ перевело в дистанционный формат работу комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Теперь заседания проводятся в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба ведомства.

Решения по поступившим обращениям принимаются на заседаниях комиссии при непосредственном участии заявителей. Но, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и осознавая, насколько важно владельцам недвижимости не откладывать пересмотр кадастровой стоимости на неопределенный срок, Росреестр принял решение не переносить сроки рассмотрения, а просто делать это дистанционно, поясняет замруководителя Управления Росреестра по РТ Артем Костин.

Напомним, что эта комиссия была создана еще в 2012 году. В ее состав входят как представители самого татарстанского Росреестра и Кадастровой палаты, так и Министерства земельных и имущественных отношений и Национального совета по оценочной деятельности.

В этом году комиссия уже рассмотрела 52 заявления по 153 объектам недвижимости. Лишь одно из них оказалось положительным. Как отмечают в пресс-службе, речь в данном случае идет о 10 объектах недвижимости. Еще 39 ( по 42 объектам) не были приняты к рассмотрению.

Как пояснил Костин, отрицательный ответ его ведомства вызван тем, что представленные на комиссию отчеты о рыночной стоимости объектов недвижимости не соответствуют федеральному законодательству об оценочной деятельности и федеральным стандартам оценки. Основная же причина, по которым заявления не приняли, — это неполный пакет документов. Например, к ним не были приложены отчеты о рыночной цене.

Любовь Шебалова