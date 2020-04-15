Интрига «Белого аиста»: кто же все-таки выставил кафе с меню от Ивлева на продажу?

А продается ли «Аист»?

История с казанским кафе корейской кухни «Белый аист», засветившимся в программе «На ножах» шеф-повара Константина Ивлева, получила неожиданное продолжение. Объявление о продаже этого заведения недавно появилось в Сети, однако основатель и владелец заведения, повар Александр Цой заявил «Реальному времени», что никогда не давал поручений о продаже кафе и не намерен расставаться с заведением ни сейчас, ни в будущем.

Объявление о продаже на популярном ресурсе появилось без его ведома, рассказал нам Цой.

— Не знаю, откуда такое объявление вышло. Мне звонят мои партнеры по бизнесу и спрашивают: «Саш, а что, мы кафе продаем»? Я являюсь единственным собственником, хотя у меня есть партнеры, которые иногда финансируют деятельность. И получается, что кто-то без меня мое кафе там продает. Еще откуда-то сумма [в 6,9 млн рублей] взята. И никаких представителей я не уполномочивал продавать кафе от моего имени, — заявил Цой.

По его словам, сейчас кафе продолжает работать в единственно возможном для заведений общепита в Татарстане режиме — на доставку и навынос. Кроме того, Цой заявил, что в связи с информацией о продаже сейчас ждет звонка от Ивлева — видимо, тот отслеживает судьбу заведений, к которым приложил руку.

Александр Цой заявил, что никогда не давал поручений о продаже кафе и не намерен расставаться с заведением ни сейчас, ни в будущем. Фото: фрагмент передачи «На ножах»

Автор объявлений о продаже «Белого аиста», агент по коммерческой недвижимости Юлия Бабанова настаивает на своем: она утверждает, что Цой якобы сам дал ей поручение о продаже заведения, причем еще два месяца назад.

Как «Аист» привлек Ивлева в Казань

Напомним, Александр Цой открыл заведение в 2016 году, тогда оно носило название «Куйлюк». Весной того же года оно появилось в передаче «На ножах». Сюжет вышел довольно любопытным — Ивлев сначала не смог найти кафе, а позже ввязался в потасовку с поваром из-за плохо приготовленных мантов.

В итоге Ивлев полностью переделал интерьер кафе, переименовал его в «Белый журавль» и пригласил московских поваров доработать меню, которые оставили только корейскую кухню. Потом «Белый журавль» превратился в «Белого аиста», чтобы «отстроиться» от еще одного аналогичного «журавля» — московского.

«Реальное время» продолжает следить за судьбой распиаренного Ивлевым кафе. Фото yandex.ru

«Реальное время» продолжает следить за судьбой распиаренного Ивлевым кафе.

Александр Артемьев, Дарья Пинегина