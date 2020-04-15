Линус Умарк: «На бумаге «Салават» был сильнее «Ак Барса»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк считает, что уфимский клуб мог победить в серии плей-офф казанский «Ак Барс» и побороться за победу в Кубке Гагарина.

«У нас в команде все было замечательно. На бумаге у нас была гораздо более сильная команда, чем у «Ак Барса». В Казани тоже хорошая команда, они выиграли Восточную конференцию. Но мы в сезоне сыграли с ними шесть матчей, и я чувствовал, что мы сильнее их. Да, они одержали четыре победы из шести, но все игры были равными, дважды «Ак Барс» выиграл только по буллитам. Мы знали, что в плей-офф мы всегда выходим на новый уровень, и у меня было ощущение, что мы обыграем их», — сказал Умарк.

Также шведский форвард полагает, что после прохождения «Ак Барса» в сетке плей-офф уфимский клуб мог рассчитывать на победу во всем турнире.

«Думаю, «Авангард» был самым сильным соперником, а мы его обыграли. Оставались хорошие команды, но если бы мы обыграли «Ак Барс», у нас были бы все шансы стать чемпионами. Да, впереди было еще три раунда, но у меня было хорошее предчувствие на этот счет. Сейчас уже не узнать наверняка», — считает Умарк.

Напомним, КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В первом раунде «Салават Юлаев» одолел в шести матчах омский «Авангард» (4:2). В полуфинале Восточной конференции уфимцы должны были встретиться с казанским «Ак Барсом».

Ранее Умарк объявил об уходе из «Салавата Юлаева». Его нынешний контракт с уфимцами заканчивается 30 апреля 2020 года. Скорее всего швед продолжит свою карьеру в Швейцарии.