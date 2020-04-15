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Марат Садыков: конец режима самоизоляции зависит от нас

11:16, 15.04.2020
Марат Садыков: конец режима самоизоляции зависит от нас
Фото: скриншот

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, когда можно будет снять режим самоизоляции в республике.

Он подчеркнул, что это зависит от граждан: насколько эффективно будут соблюдаться все рекомендации, а также ограничение контактов.

«Крайне важны эти две—три недели», — уточнил Садыков.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ежедневный рост числа заболевших составляет 15,2%.

ОбществоМедицина Татарстан
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