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Медики Казани совершили 26 тыс. поездок по бесплатным проездным

14:14, 14.04.2020
Медики Казани совершили 26 тыс. поездок по бесплатным проездным
Фото: kzn.ru

Казанские медики совершили 26 тыс. поездок по бесплатным проездным.

Проездные действуют до конца месяца, после чего решение об их продлении будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщает мэрия Казани.

Ранее сообщалось, что медицинскому персоналу казанских больниц и поликлиник выдали дополнительную партию бесплатных проездных билетов в количестве 2 тыс. штук.

По предварительной заявке на эти цели изготовили 5,8 тыс. безлимитных проездных. Сейчас по заявке врачей выдали еще 2 тыс. Общее число бесплатных проездных для медиков равно 7,8 тыс.

ОбществоМедицинаБизнесТранспорт Татарстан
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