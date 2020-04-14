Медики Казани совершили 26 тыс. поездок по бесплатным проездным

Казанские медики совершили 26 тыс. поездок по бесплатным проездным.

Проездные действуют до конца месяца, после чего решение об их продлении будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщает мэрия Казани.

Ранее сообщалось, что медицинскому персоналу казанских больниц и поликлиник выдали дополнительную партию бесплатных проездных билетов в количестве 2 тыс. штук.

По предварительной заявке на эти цели изготовили 5,8 тыс. безлимитных проездных. Сейчас по заявке врачей выдали еще 2 тыс. Общее число бесплатных проездных для медиков равно 7,8 тыс.

