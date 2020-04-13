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Медикам Казани выдали 2 тыс. бесплатных проездных билетов

16:12, 13.04.2020
Медикам Казани выдали 2 тыс. бесплатных проездных билетов
Фото: kzn.ru

Медицинскому персоналу казанских больниц и поликлиник выдали дополнительную партию бесплатных проездных билетов в количестве 2 тыс. штук.

По предварительной заявке на эти цели изготовили 5,8 тыс. безлимитных проездных. Сейчас по заявке врачей выдали еще 2 тыс. Общее число бесплатных проездных для медиков равно 7,8 тыс., сообщил заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров в ходе заседания городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

ОбществоМедицинаБизнесТранспорт Татарстан
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