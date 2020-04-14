В системе пропусков в Татарстане зарегистрировалось более 600 самозанятых

В системе пропусков в Татарстане в течение одного дня зарегистрировалось 619 самозанятых.

В общей сложности было выдано 225 разрешений на выход из дома. Самой востребованной услугой у самозанятых граждан стало оказание услуг такси: код на эту цель запросили 72 человека.

«Курьерскую доставку» в качестве причины выхода из дома выбрали 44 человека, а «закупку материалов/сырья» и «проезд к производственному помещению» выбрали 56 и 53 самозанятых соответственно, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество выданных цифровых пропусков превысило 3 млн, всего по состоянию на 13 апреля регистрацию в системе прошли более 900 тыс. жителей республики.

