Алина Загитова рассказала о тренировке четверного прыжка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова тренирует четверные прыжки. Об этом фигуристка сообщила в интервью журналу Cosmopolitan.

«Было обидно не сделать на выступлении то, что сто раз получалось на тренировке. Если откатала программу чисто, но первое место не заняла, задумываешься о ее усложнении. Знаю, что четверной прыжок травмоопасный, но все же делаю его и радуюсь, когда получается. Когда в свой первый взрослый сезон я выиграла все, включая Олимпиаду, а потом не лучшим образом выступила на чемпионате мира, было вдвойне неприятно», — сказала Загитова.

Напомним, в конце 2019 года фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры, но уже в начале января возобновила тренировки на льду.

Загитова на время самоизоляции приехала в Казань к родителям. В нынешнем учебном году она заканчивает школу и будет сдавать ЕГЭ. Ее спортивная школа «Самбо-70» ушла на карантин, в том числе отделение «Хрустальный» вместе с группой тренера Этери Тутберидзе.