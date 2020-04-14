В Казани полицейские сопроводили до больницы истекающего кровью водителя

Фото: @gibdd_16

В Казани полицейские сопроводили в больницу казанца, который получил бытовую травму.

12 апреля к полицеским на улице Оренбургский тракт обратился взволнованный водитель. Он пояснил, что работал на своей даче «болгаркой» и случайно повредил себе палец. Кровотечение было сильным, и он боялся не доехать до больницы, передает пресс-служба Госавтоинспекции РТ.

Полицейские сообщили о ситуации в дежурную часть. Водителя сопроводили до больницы с использованием специальных световых и звуковых сигналов. Пострадавшему оказали помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

