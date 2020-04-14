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В Нижнекамске в парке «Семья» возведут торговый центр

09:19, 14.04.2020

В Нижнекамске планируют открыть новый новый торгово-развлекательный центр «Манзара». На его строительство потратят около 330 млн рублей.

О строительстве нового ТЦ рассказал гендиректор группы компаний «Манзара» Артем Белкин. Торговый центр появится в парке «Семья». На первом этаже здания расположатся продуктовый магазин, пекарня, магазины различных товаров. На втором — детский развлекательный центр, ресторан с летней террасой и фуд-корт.

Белкин отметил, что сложившаяся экономическая ситуация повлияла на реализацию проекта, однако все могло бы быть плачевнее, если бы самоизоляция пришлась на уже построенный торговый центр.

«Мы готовы приступать к строительно-монтажным работам, как только режим самоизоляции будет снят. Сумма инвестиций составит порядка 330 млн рублей. Начало строительно-монтажных работ запланировано на май текущего года, ввод в эксплуатацию — на 2021-й», — передает его слова «Татар-Информ».

ОбществоБизнес Татарстан
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