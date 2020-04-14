В Казани на пожаре спасли трех человек
Сегодня утром пожарными были спасены три человека из горящего дома на улице Гудованцева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение о горении квартиры на втором этаже пятиэтажного дома на улице Гудованцева поступило в 06.54. В 07.07 ранг пожара снижен до №1. Через несколько минут спасатели обнаружили в горящей квартире тело погибшего мужчины. Его личность сейчас устанавливается.
Самостоятельно эвакуировались из здания 15 человек. Также из зоны задымления пожарные вывели трех человек.
В 07.15 зафиксирована ликвидация последствий пожара. Причина пожара устанавливается.Общество Татарстан
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