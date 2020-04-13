В Татарстане выявили более 3 тыс. нарушений режима самоизоляции

В Татарстане выявили более 3,3 тыс. административных правонарушений, связанных с действием режима самоизоляции.

«На сегодняшний день по предупреждению распространения коронавирусной инфекции органами внутренних дел Республики Татарстан проведена следующая работа: выявлено 3324 административных правонарушения», — говорится в сообщении оперативного штаба республики.

Так, по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» правоохранители выявили около 1,8 тыс. нарушений, «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» — более 1,3 тысячи.

Также выявили 86 нарушений по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор» и 23 нарушения по статье 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

Помимо этого, в Татарстане возбудили шесть уголовных дел по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок», еще пять — по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».