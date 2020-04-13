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В Зеленодольском районе РТ снесут восемь аварийных домов

12:24, 13.04.2020 1
В Зеленодольском районе РТ снесут восемь аварийных домов
Фото: realnoevremya.ru

Исполком Зеленодольского района Татарстана объявил тендер на снос восьми аварийных домов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, сносу подлежат следующие дома:

  • Гоголя, д. 16, Зеленодольск
  • Декабристов, д. 13, Зеленодольск
  • Декабристов, д. 9, Зеленодольск
  • Загородная, д. 28, Зеленодольск
  • Ленина, д. 10, Зеленодольск
  • Серафимовича, д. 8, Зеленодольск
  • Союзная, д. 7, Зеленодольск
  • п. Новониколаевка, ул. Цветочная, д. 21, Зеленодольский район.

Подрядчику следует выполнить снос домов, а также уборку строительного мусора.

ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Снести то снесут, а вывозить куда строительный мусор собираются? Опять в поле?
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