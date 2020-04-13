В Зеленодольском районе РТ снесут восемь аварийных домов
Исполком Зеленодольского района Татарстана объявил тендер на снос восьми аварийных домов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, сносу подлежат следующие дома:
- Гоголя, д. 16, Зеленодольск
- Декабристов, д. 13, Зеленодольск
- Декабристов, д. 9, Зеленодольск
- Загородная, д. 28, Зеленодольск
- Ленина, д. 10, Зеленодольск
- Серафимовича, д. 8, Зеленодольск
- Союзная, д. 7, Зеленодольск
- п. Новониколаевка, ул. Цветочная, д. 21, Зеленодольский район.
Подрядчику следует выполнить снос домов, а также уборку строительного мусора.ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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