Более 1,5 тысячи заявлений на трудоустройство подали жители Казани за 10 дней самоизоляции

В Казани с 30 марта по 8 апреля казанцы подали более 1,5 тыс. заявлений на трудоустройство. Нашли работу 113 человек. Об этом рассказали на заседании Штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.



По состоянию на 10 апреля на учете по безработице зарегистрировано 4,3 тыс. человек, прирост за декаду составил 368 человек. В первом квартале высвобождено более 500 работников. Численность предполагаемых к увольнению в апреле — июне более 1000 человек.

В службе занятости имеются 15 тысяч вакансий в сферах соцобеспечения, строительства, транспорта, торговли. Востребованы врачи, медсестры, менеджеры, инженеры, механики. Центры занятости приостановили личный прием граждан, работают дистанционно.



Ранее центры занятости населения Татарстана начали проводить групповые онлайн-консультации для граждан, ищущих работу.

