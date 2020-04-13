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Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 77 рублей

12:11, 13.04.2020
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 77 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 73—77 рублей за доллар.

По мнению экспертов, достигнутая в рамках ОПЕК+++ договоренность по сокращению добычи в полной мере не перекроет образовавшиеся на рынке излишки нефти, однако скоординированность участников должна временно снизить давление на цены. Эти меры окажут поддержку национальной валюте, однако многое будет зависеть от реального выполнения принятых участниками обязательств по сокращению добычи.

Эпидемиологическая ситуация остается неблагоприятной, несмотря на то, что в последние дни наметилось снижение темпов заболеваемости. Это продолжит давить на глобальный спрос сырьевых товаров.

Ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае — июне.

АналитикаЭкономикаФинансыБанки
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