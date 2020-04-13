Айдар Метшин: «Это даже не фейк, не просто наглая ложь — вредительство!»

Полиция ищет автора фейка

«Деловой понедельник» в нижнекамской мэрии начался с хороших новостей: в городе и районе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Но под наблюдением врачей остаются еще 28 человек, вернувшихся из-за границы. Все они ждут результатов лабораторного теста на COVID-19.

Айдар Метшин опроверг очередной фейк о распространении опасной болезни в Нижнекамском районе. Ложная информация о том, что три человека заражены коронавирусом, и о вспышке пневмонии появилась в социальных сетях 10 апреля.

— Это даже не фейк, не просто наглая ложь — вредительство! В условиях военного времени такое высказывание рассматривалось как предательство. Правоохранительные органы занимаются установлением личности автора сообщения, и он понесет наказание, — заверил градоначальник.

По словам мэра, в Нижнекамске нет сезонного роста ОРВИ, а количество больных пневмонией даже снизилось на 14%. С начала года пневмонией заболели 336 человек, за аналогичный период прошлого года — 387.



Под наблюдением врачей остаются 28 человек, вернувшихся из-за границы. Все они ждут результатов лабораторного теста на COVID-19. Фото e-nkama.ru

Локальные меры поддержки



На еженедельной планерке руководителей зашла речь о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. В Нижнекамском районе из 17 тысяч представителей МСБ более 7 тысяч приостановили работу. Без средств к существованию остались порядка 2,6 тысячи самозанятых. В НМР разработали ряд мер для их поддержки:

снижение размера арендной платы в связи с невозможностью использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;

поддержка лиц, предоставивших рассрочку своим арендаторам, по уплате муниципальных налогов или арендной платы за землю по объекту недвижимости;

приостановлены все виды муниципального контроля, а также деятельность муниципальной комиссии;

все разрешения на строительство, срок действия которых истекает в период с 3 апреля 2020 года до 1 января 2021 года, будут действовать до 1 января 2022 года;

до 1 января 2021 года будет приостановлено право требования неустоек по договорам поставки коммунальных услуг, платы по договорам управления МКД;

возмещение затрат, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные пункты НМР.

Вакансий больше, чем безработных

Нижнекамские власти внимательно мониторят рынок труда. Сегодня в столице нефтехимиков работу ищут 2 680 человек. Вакансии есть — 250 предприятий предлагают соискателям более 5 000 вариантов работы. Порядок постановки на учет ведется онлайн на портале «Работа в России».

На прошлой неделе из Китая прибыло оборудование для производства медицинских масок. Фото Максима Платонова



Для борьбы с коронавирусом в Нижнекамске запустят производство медицинских масок объемом до 15 млн штук в месяц. Оборудование прибыло из Китая на прошлой неделе. Средствами индивидуальной защиты в первую очередь будут снабжаться работники медицинских учреждений.

В завершение «делового понедельника» поговорили о начале посевных работ и введении особого противопожарного режима. На территории Нижнекамского района зафиксировано 8 случаев возгорания сухой травы. Сотрудники МЧС усилили патрулирование в населенных пунктах и дачных массивах. Тех, кто захочет развести огонь, как и последние несколько лет, будут штрафовать.



Лилия Егорова