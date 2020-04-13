На рекультивацию свалки в селе Прости в Татарстане потратят более 500 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана ищет подрядчика для выполнения работ по рекультивации несанкционированной свалки в селе Прости.

Согласно техзаданию, на месте свалки следует собрать и утилизировать мусор, сохранить от вырубки зеленые насаждения, восстановить их взамен уничтоженных или поврежденных. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.

На эти работы выделят 564 млн рублей, заявки принимаются до 20 апреля, аукцион состоится 21 числа.

Напомним, тендер на рекультивацию этой свалки уже был опубликован ранее. В нем речь шла лишь о части работ.

В 70-х годах территория свалки в селе Прости была полигоном резинотехнических изделий и использовалась «Нижнекамскшиной». Сегодня свалка занимает площадь в 35 га, еще 72 га — лесопарковая зона рядом с ней.

