СМИ: с моста Нижнекамской ГЭС упала женщина

Фото: Реальное время

С моста Нижнекамской ГЭС упала женщина. Тело утопленницы обнаружили лишь спустя 12 часов.

Как сообщают «Челнинские известия», все произошло накануне, около 10.30. Падающую с моста женщину заметил случайный водитель. Прибывшие спасатели обнаружили на берегу брошенную женскую куртку. Спустя 12 часов было обнаружено и поднято на поверхность тело женщины.

При женщине не оказалось документов и предсмертной записки. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

