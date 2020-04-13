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СМИ: с моста Нижнекамской ГЭС упала женщина

11:22, 13.04.2020
СМИ: с моста Нижнекамской ГЭС упала женщина
Фото: Реальное время

С моста Нижнекамской ГЭС упала женщина. Тело утопленницы обнаружили лишь спустя 12 часов.

Как сообщают «Челнинские известия», все произошло накануне, около 10.30. Падающую с моста женщину заметил случайный водитель. Прибывшие спасатели обнаружили на берегу брошенную женскую куртку. Спустя 12 часов было обнаружено и поднято на поверхность тело женщины.

При женщине не оказалось документов и предсмертной записки. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Происшествия Татарстан
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