Навка о Загитовой: «С удовольствием задействуем ее снова»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка похвалила фигуристку Алину Загитову за ее работу в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«С удовольствием, если сложится, снова задействуем Алину Загитову и повторим нашу прошлогоднюю сказку «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Я безумно счастлива, что Алина согласилась кататься именно у нас. Мне кажется, что ей тоже было интересно попробовать себя в новой роли. Алина показала чемпионское катание. По два раза в день она выкладывалась на сто процентов и срывала заслуженные овации зрителей», — сказала Навка.

Загитова объявила о приостановке своей профессиональной карьеры в декабре прошлого года, после чего приняла участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Сразу по окончании серии шоу Следственный комитет России инициировал проверку в отношении вице-президента федерации фигурного катания Москвы Эдуарда Аксенова. Предполагается, что он получил 8 млн рублей за участие в шоу. Организатор шоу Татьяна Навка подтвердила, что Аксенов получил деньги. Оказалось, что чиновник представляет интересы несовершеннолетней Загитовой.