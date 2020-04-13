Здание суда в Авиастроительном районе Казани оснастят системой безопасности за 2,3 млн рублей
Здание Авиастроительного суда в Казани оснастят системой защиты и безопасности.
Согласно техзаданию, подрядчику нужно установить в здании систему охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Заказчиком является управление судебного департамента в Татарстане. На системы безопасности потратят 2,3 млн рублей.
Закупка была размещена 7 апреля, заявки можно подавать до 15 апреля.ОбществоВласть Татарстан
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