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Здание суда в Авиастроительном районе Казани оснастят системой безопасности за 2,3 млн рублей

10:42, 13.04.2020
Здание суда в Авиастроительном районе Казани оснастят системой безопасности за 2,3 млн рублей
Фото: aviastroitelny.tat.sudrf.ru

Здание Авиастроительного суда в Казани оснастят системой защиты и безопасности.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно установить в здании систему охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Заказчиком является управление судебного департамента в Татарстане. На системы безопасности потратят 2,3 млн рублей.

Закупка была размещена 7 апреля, заявки можно подавать до 15 апреля.

ОбществоВласть Татарстан
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