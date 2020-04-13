В Татарстане пожарные спасли из огня шестерых человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В воскресенье в Кукморе пожарные спасли шесть человек, среди которых четверо детей. Также был потушен пожар на пятом этаже дома на улице Академика Королева.

Сообщение о возгорании поступило в 14:13, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Пожарные прибыли на место через 5 минут.

Им удалось снять с балкона на пятом этаже мужчину, просившего о помощи. Еще пятерых жильцов дома вывели по лестнице при помощи масок спасаемого.

Пожар был локализован в 14:28, горение ликвидировано в 14:35.

Общая площадь пожара составила 20 кв. метров. В результате пострадал мужчина, получивший ожоги спины. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании электроприборов.