Заведующая лабораторией Нижнекамска рассказала, как проводят тесты на коронавирус

Заведующая клинико-диагностической лабораторией Нижнекамска Светлана Макаревич рассказала, как проводят тесты на коронавирус.

По ее словам, лабораторную диагностику COVID-19 в Нижнекамске начали проводить с 28 марта на базе ПЦР-лаборатории женской консультации. Обследованию подлежат прибывшие в РФ из зарубежных стран, имевшие подтвержденный контакт с ними, а также люди, которые очень обеспокоены состоянием своего здоровья и находятся в состоянии паники.

«Но все эти пациенты могут пройти обследование только после консультации с врачом-инфекционистом или врачом-терапевтом. Нельзя просто прийти в лабораторию и сдать анализ на коронавирус. Анализ берут из носоглотки и ротоглотки с соблюдением всех мер эпидбезопасности и транспортируют в нашу лабораторию. В лаборатории мы анализы не берем», — отметила врач.

В выполнении анализов принимают участие три человека. Один врач и два лаборанта. Сотрудники лаборатории работают в защитных костюмах с 7 утра до 9 часов вечера, передает официальный сайт Нижнекамского района.

Ранее Минздрав Татарстана сообщил о фейке на сайте «Эха Москвы» про вспышку коронавируса в Нижнекамске.

