Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +8 градусов

В понедельник, 13 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Утром осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на юге и востоке РТ местами сильные. В отдельных районах кратковременная метель. Днем местами мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью и утром местами сильный порывами 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +3°С до +8°С. В Казани возможно от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +4°С до +8°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о снегопаде и гололедице на дорогах.