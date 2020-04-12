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МЧС Татарстана предупредило о снегопаде и гололедице на дорогах

14:20, 12.04.2020
МЧС Татарстана предупредило о снегопаде и гололедице на дорогах
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий ночью и утром 13 апреля.

По информации Гидрометцентра РТ, завтра на территории Татарстана ожидаются сильный ветер порывами до 17—22 м/с и кратковременная метель. В южных и восточных районах Татарстана возможны сильные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами образование гололедицы.

Отмечается, что днем 13 апреля в РТ сохранится сильный ветер порывами до 15—17 м/с.

Общество Татарстан
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