МЧС Татарстана предупредило о снегопаде и гололедице на дорогах

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий ночью и утром 13 апреля.



По информации Гидрометцентра РТ, завтра на территории Татарстана ожидаются сильный ветер порывами до 17—22 м/с и кратковременная метель. В южных и восточных районах Татарстана возможны сильные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами образование гололедицы.

Отмечается, что днем 13 апреля в РТ сохранится сильный ветер порывами до 15—17 м/с.