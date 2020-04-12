СМИ: двух жителей Татарстана оштрафовали за видео «Гитлер читает рэп»
Сармановский районный суд Татарстана в марте оштрафовал двух жителей на 1 тысячу рублей каждого за опубликованные в сети «ВКонтакте» видео «Гитлер читает рэп». Внимание на судебные постановления обратило «МБХ Медиа».
Ролики были размещены в 2010 и 2013 годах. Один из молодых людей пояснил, что в 12-летнем возрасте разместил в сети «ВКонтакте» видеоролик «Адольф Гитлер читает рэп», «который показался ему смешным».
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене штрафов за демонстрацию нацистской символики, если она не является пропагандой.Происшествия Татарстан
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