СМИ: двух жителей Татарстана оштрафовали за видео «Гитлер читает рэп»

Сармановский районный суд Татарстана в марте оштрафовал двух жителей на 1 тысячу рублей каждого за опубликованные в сети «ВКонтакте» видео «Гитлер читает рэп». Внимание на судебные постановления обратило «МБХ Медиа».



Ролики были размещены в 2010 и 2013 годах. Один из молодых людей пояснил, что в 12-летнем возрасте разместил в сети «ВКонтакте» видеоролик «Адольф Гитлер читает рэп», «который показался ему смешным».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене штрафов за демонстрацию нацистской символики, если она не является пропагандой.