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Фишман-Бекмамбетова рассказала о жалобах граждан по поводу программы «Наш двор»

16:12, 11.04.2020 1
Фишман-Бекмамбетова рассказала о жалобах граждан по поводу программы «Наш двор»
Фото: realnoevremya.ru

Помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказал о самым популрянх обращениях граждан по поводу реализации программы благоустройства дворовых территорий «Наш двор». Это сигналы о необходимости приоритетного включения двора в программу (таких обращений — порядка 70% от общего числа), жалобы на нехватку парковочных мест, предложения по доработке планов-схем дворов, озеленения и сноса деревьев.

Также в ряде дворов жители не были ознакомлены со схемой, не подписывали протоколы, с ними не проводились встречи. По словам Фишман-Бекмамбетовой, при выявлении подобных случаев будут приостановлены все работы до выяснения ситуации, передает пресс-служба президент РТ.

Больше всего обращений поступает из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска. Для жалоб и предложений работает «горячая линия» программы: 8 (800) 275-2020.

Накануне руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова сообщила о продлении реализации программы «Наш двор» до 2024 года. Решение о расширении сроков программы с 3 до 5 лет объясняется неопределенной ситуацией в экономике, в которой оказалась вся страна.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:33
    Пока нет на улицах никого надо начинать делать эту программу. У нас уже сейчас Казань очень красивая стала благодаря программе с парками. А будет вообще здорово!
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