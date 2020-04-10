Как стать безработным, не выходя из дома: инструкция от Минтруда и Минцифры

С 1 по 9 апреля безработных стало больше на 735 человек

Сегодня на экстренном брифинге в Кабмине министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова и ее коллега из Минцифры Айрат Хайруллин рассказали о том, как в условиях сложившейся обстановки можно получить официальный статус безработного.

Эльмира Зарипова напомнила о том, что 8 апреля президент РФ Владимир Путин пообещал, что в связи с пандемией коронавируса тем, кто потерял работу, будет оказана поддержка. Речь идет о тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта этого года. В апреле, мае и июне пособие по безработице им будет выплачиваться «автоматически по верхней планке» — 12 тысяч 130 рублей.

Также российское правительство утвердило временные правила регистрации безработных. На сегодняшний день службы занятости работают в дистанционном режиме.

Зарипова рассказала, что в Татарстане зафиксирован незначительный рост безработицы: с 1 по 9 апреля официально зарегистрировались в качестве безработных 735 человек. Сейчас в республике на учете стоят 13 100 безработных. При этом общее число вакансий в республике, заявленных на портале «Работа в России», уменьшилось за это время на 360 штук и составило 38 500. Министерство провело мониторинг и определило самые актуальные на сегодня вакансии — они представлены на предприятиях, которые продолжают работать, и их открыто порядка 23 тысяч.

Как встать на учет дистанционно

По словам министра труда, в связи с удаленной работой до сегодняшнего дня регистрация безработных шла через сайт центра занятости и через портал tatar.ru. Теперь же этот механизм будет функционировать иначе.

Регистрация будет электронной: подать заявление можно будет на портале tatar.ru и в общероссийской базе «Работа в России». К заявлению нужно будет прикрепить резюме.

Заявление можно подать и в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг. Но учитывая, что безработных дистанционно регистрируют впервые, отладка единого портала еще продолжается. В основном, как сказала Зарипова, люди регистрируются через портал «Работа в России». Но для этого необходимо предварительно подтвердить свою учетную запись на федеральном портале госуслуг.

Это несложно: как рассказал Айрат Хайруллин, подтвержденные «учетки» есть у 2 млн 71 тысячи татарстанцев. Жители нашей республики давно активно пользуются электронными государственными и муниципальными услугами: оплачивают налоги, получают водительские удостоверения. Но это, конечно же, не стопроцентное покрытие. А для того чтобы подать заявление в электронном виде на ресурс trudvsem.ru, подтвержденная учетная запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) обязательна. Это государственная информационная система, с помощью которой государство выдает логин и пароль для юридически значимых действий.

Как рассказал Айрат Хайруллин, подтвержденные «учетки» есть у 2 млн 71 тысячи татарстанцев. Жители нашей республики давно активно пользуются электронными государственными и муниципальными услугами: оплачивают налоги, получают водительские удостоверения. Фото tatarstan.ru

Тем, у кого ЕСИА нет, придется после регистрации подтверждать личность. Для этого надо прийти с паспортом в МФЦ, в отделение Пенсионного фонда или же в любой открытый офис «Ак Барс банка». После этого можно будет беспрепятственно подать заявление на то или иное пособие на ресурсе trudvsem.ru. Для этого обещали добавить десятую причину в список уважительных причин для выхода из дома.

Офисы МФЦ откроются в понедельник

Для удобства жителей РТ с понедельника, 13 апреля, офисы МФЦ начнут работу. Чтобы не ухудшать эпидемиологическую ситуацию, из 800 окон МФЦ откроется только половина. Попасть на прием можно будет только по предварительной записи, чтобы не было никаких живых очередей.

Записаться предварительно в МФЦ можно по телефонному номеру 8843 222 06 20.

Уникальный код ЕСИА в Пенсионном фонде можно получить тоже по предварительной записи. Телефон: 88432792727.

Третий вариант — офисы «Ак Барс банка».

На прием также можно записаться и через электронную очередь на сайте госуслуг с 13 апреля.

Любовь Шебалова