Власти Татарстана планируют провести субботник «без массового скопления граждан»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Минэкологии РТ Александр Шадриков рассказал в субботу, как в республике проводится санитарный двухмесячник. Он подчеркнул, что в этом году необходимо решить задачу, как провести мероприятия без скопления людей.

«Главными помощниками в деле охраны природы были наши жители, волонтеры, активисты общественных организаций. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в этом году мероприятия по очистке территорий нам необходимо провести без массового скопления граждан», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Министр рассказал на совещании в Доме правительства РТ, что за первые десять дней экологи уже выявили факты несанкционированного сброса отходов. Обратился Шадриков и к главам муниципалитетов, призвав их следить за безлицензионной добычей нерудных полезных ископаемых.

Выявляется и сброс отходов от сельхозпредприятий в санитарно-защитных зонах водозаборов и на водные объекты.

Выявлено наличие проблем по захламлению прилегающих территорий мест временного складирования отходов, которые также необходимо привести в надлежащее состояние.