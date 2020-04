Эксперты рассказали о вероятности принести коронавирус в дом на одежде и обуви

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

COVID-19 может попасть в дом на подошве обуви, об этом рассказали эксперты в программе Coronavirus: How Clean Is Your House британского телеканала Channel 4.

Врач скорой помощи Джавид Абдельмонейм и вирусолог Лиза Кросс рекомендовали выходить на улицу во время пандемии лишь в одной паре обуви.

Они подчеркнули, что обувь следует снимать сразу войдя в дом. Большинство пар обуви имеют резиновую подошву без пор, а на этой поверхности вирус способен прожить до 5 дней.

Кроме того, медики посоветовали хранить эту пару обуви в прихожей, вне жилого пространства. Уличную одежду нужно стирать сразу после возвращения домой, поскольку на ткани вирус может жить до 24 часов.