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МФЦ Татарстана с понедельника частично возобновят работу

18:33, 10.04.2020
МФЦ Татарстана с понедельника частично возобновят работу
Фото: realnoevremya.ru

Жители Татарстана с понедельника, 13 апреля, смогут получить подтверждение учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в отделениях МФЦ, Пенсионного фонда России (ПФР), а также в офисах «Ак Барс» банка.

Данные изменения связаны с особенностями постановки на учет в качестве безработного и получения пособия по безработице в условиях действующего режима самоизоляции, пишет мэрия Казани.

Ранее сообщалось, что в системе СМС-пропусков в Татарстане появится новая цель получения — посещение многофункционального центра или Пенсионного фонда.

ОбществоВласть Татарстан
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