В ФССП предложили на полгода заморозить принудительное взыскание долгов с граждан

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов предложил на полгода заморозить принудительное взыскание долгов с граждан и малого бизнеса.

«По нашему мнению, дополнительные меры могут предусматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении наших граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса», — передает ТАСС его слова.

Аристов добавил, что в ФССП рассматривают возможность исключить до конца этого года совершения судебными приставами действий, связанных с так называемыми практическими мерами. Например, выезд на адрес должника, арест его имущества, в том числе с его изъятием.

Глава ведомства обратил внимание на то, что многие граждане уже пострадали от сложившейся ситуации в связи с распространением коронавируса. Прежде всего снизились их доходы, и оплачивать задолженности в рамках исполнительного производства становится все сложнее.