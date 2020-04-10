В Татарстане мужчина задушил жену и оставил маленького сына одного в квартире
33-летний житель Мензелинска подозревается в убийстве своей жены.
По версии следствия, 6 апреля между ним и его 43-летней супругой вспыхнула ссора из-за того, что мужчина злоупотреблял спиртным. Во время конфликта подозреваемый задушил женщину, оставил 9-летнего сына в доме и в течении двух дней пил.
Когда его задержали, мужчина пытался убедить следствие, что преступление совершил не он. Однако позже дал признательные показания.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.ПроисшествияОбщество Татарстан
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