В Татарстане мужчина задушил жену и оставил маленького сына одного в квартире

33-летний житель Мензелинска подозревается в убийстве своей жены.

По версии следствия, 6 апреля между ним и его 43-летней супругой вспыхнула ссора из-за того, что мужчина злоупотреблял спиртным. Во время конфликта подозреваемый задушил женщину, оставил 9-летнего сына в доме и в течении двух дней пил.

Когда его задержали, мужчина пытался убедить следствие, что преступление совершил не он. Однако позже дал признательные показания.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.