В Татарстане начали штрафовать за нарушение противопожарного режима
В Татарстане проходят рейды по выявлению нарушителей особого противопожарного режима.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, первым штраф за нарушение режима получил владелец одного из садовых участков СНТ «КМПО-10» в поселке Новое Караваево Авиастроительного района Казани. Его оштрафовали на 2 тыс. рублей за сжигание мусора на своем участке.
Особый противопожарный режим действует в Татарстане с 10 апреля по 17 мая.Происшествия Татарстан
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