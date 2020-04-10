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В Татарстане начали штрафовать за нарушение противопожарного режима

16:13, 10.04.2020 2
В Татарстане начали штрафовать за нарушение противопожарного режима
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане проходят рейды по выявлению нарушителей особого противопожарного режима.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, первым штраф за нарушение режима получил владелец одного из садовых участков СНТ «КМПО-10» в поселке Новое Караваево Авиастроительного района Казани. Его оштрафовали на 2 тыс. рублей за сжигание мусора на своем участке.

Особый противопожарный режим действует в Татарстане с 10 апреля по 17 мая.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    А куда деть эти спилинные ветки с огорода?В мусор нельзя.Заказать для веток машину 15 тысяч рублей.Могу даже номер телефона дать.
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    Анонимно 00:09
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