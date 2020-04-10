В Татарстане начали штрафовать за нарушение противопожарного режима

В Татарстане проходят рейды по выявлению нарушителей особого противопожарного режима.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, первым штраф за нарушение режима получил владелец одного из садовых участков СНТ «КМПО-10» в поселке Новое Караваево Авиастроительного района Казани. Его оштрафовали на 2 тыс. рублей за сжигание мусора на своем участке.

Особый противопожарный режим действует в Татарстане с 10 апреля по 17 мая.