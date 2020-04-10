Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что утвердил повышение размера кредитов, по которым могут быть предоставлены «ипотечные каникулы».

Для Москвы предельный размер займа составляет 4,5 млн рублей, для регионов — 2 млн рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее Банк России объяснил, что в период предоставленных кредитных каникул для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут продолжать начисляться проценты по займам. Оплатить их необходимо будет по истечении льготного периода.

Сегодня правительство утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления гражданам кредитных каникул. Так, максимальная сумма потребительского кредита для физлица составляет 250 тыс. рублей, кредита для индивидуального предпринимателя — 300 тыс. рублей, кредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тыс. рублей, автокредита — 600 тыс. рублей, ипотеки — 1,5 млн рублей.